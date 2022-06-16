«Дурень думкой богатеет»: Аксенов ответил пословицей на угрозы Резникова Аксенов: новые поставки западного оружия помогут Украине потерять оставшиеся территории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Новые поставки оружия Украине помогут этой стране потерять оставшиеся территории, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинское правительство напоминает ему «обитателей рейхсканцелярии в сорок пятом». Аксенов подчеркнул, что Киев движим те же «надеждами на «вундерваффе».

Дурень думкой богатеет. Суровая реальность же заключается в том, что новое западное оружие поможет Украине потерять оставшиеся территории, — написал Аксенов.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил ранее в интервью CNN, что Киев намерен вернуть Крым и Донбасс с помощью оружия США. Поставленных задач Украина будет достигать «шаг за шагом».

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью украинским СМИ заявил, что после постановок вооружения из США и Европы «целью номер один» станет Крымский мост.