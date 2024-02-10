«Думаем»: Надеждин ответил Даванкову на предложение о сотрудничестве Надеждин допустил возможность сотрудничества с Даванковым

Фото: Alexey Belkin/Business Online/global Look Press

Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах, не исключил сотрудничество с кандидатом на должность президента РФ от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым. В комментарии РИА Новости он отметил, что сейчас размышляет над этой возможностью, но встреча пока не ожидается.

Пока нет. Думаем, проводим опросы. Смотря кому переток голосов от меня. <...> Я со всеми готов [cотрудничать], кто разделяет наши цели, — сказал он.

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее допустил сотрудничество с Надеждиным. По словам Даванкова, он планирует встретиться с коллегой и обсудить, какие блоки его предвыборной программы можно было бы включить в собственный документ. При этом представитель «Новых людей» указал, что они с Надеждиным «сходятся не во всем».

«Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента (АП), писал, что Надеждин уже обращался к «Новым людям» с предложением о сотрудничестве на будущих выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре текущего года, в обмен на поддержку на выборах в Госдуму в 2026 году. Другой источник издания в АП уточнил, что там ожидают от Надеждина действий исключительно в легальном поле, что даст ему возможность «рассчитывать на приз».

Центральная избирательная комиссия России 8 февраля отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Выдвиженец от «Гражданской инициативы» подал в ЦИК почти 105 тыс. подписей, из которых 9,1 тыс. оказались недействительными. Допустимое количество брака в случае с Надеждиным должно было составить не больше 5,25 тыс. подписей. Политик намерен обжаловать решение комиссии.