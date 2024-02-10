«Сходимся не во всем»: Даванков задумался о сотрудничестве с Надеждиным «Коммерсант»: Даванков не исключил сотрудничества с Надеждиным

Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков не исключил сотрудничества с политиком Борисом Надеждиным, которому ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах, сообщает «Коммерсант». По словам Даванкова, он планирует встретиться с коллегой и обсудить, какие блоки его предвыборной программы можно было бы включить в собственный документ. При этом представитель «Новых людей» указал, что они с Надеждиным «сходятся не во всем».

Я говорил не один раз, что я за политическую конкуренцию, где все могли бы донести свою позицию. <...> Мы знакомы достаточно давно, и думаю, что за эту неделю в Москве мы с ним обсудим, какие блоки его программы можно будет включить в мою, — сказал Даванков.

Представитель «Новых людей» пояснил, что данный аспект повлиял на перенос презентации его предвыборной программы с 1 февраля на 15 февраля. В этом документе он намеревается использовать, в том числе, предложения эколога Анатолия Баташева, который также не был зарегистрирован в качестве кандидата.

«Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента (АП), пишет, что Надеждин уже обращался к «Новым людям» с предложением о сотрудничестве на будущих выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре текущего года, в обмен на поддержку на выборах в Госдуму в 2026 году. Другой источник издания в АП уточнил, что там ожидают от Надеждина действий исключительно в легальном поле, что даст ему возможность «рассчитывать на приз».

Центральная избирательная комиссия России 8 февраля отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Выдвиженец от «Гражданской инициативы» подал в ЦИК почти 105 тыс. подписей, из которых 9,1 тыс. оказались недействительными. Допустимое количество брака в случае с Надеждиным должно было составить не больше 5,25 тыс. подписей. Политик намерен обжаловать решение комиссии.