«Духи умерших»: Захарова о появлении «Зеленского» на Хеллоуине у Байдена Захарова: сын Блинкена в образе Зеленского напомнил о значении Хеллоуина

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение госсекретаря США Энтони Блинкена привести в Белый дом на Хеллоуин детей в костюмах украинского флага и президента Украины Владимира Зеленского вписывается в классическое описание праздника, написала в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что, согласно англосаксонской традиции, в этот день духи умерших встречаются с живыми.

На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привел своих детей в костюмах «Зеленского» и «украинского флага». Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми. Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена, — написала Захарова.

В Сети ранее появились кадры с вечеринки в резиденции президента Соединенных Штатов. Судя по видео, на сына Блинкена надели свитшот цвета хаки, который обычно носит Зеленский во время выступлений или визитов за границу. На одежде у ребенка также были скрещенные флаги США и Украины. Дочь Блинкена нарядили в ярко-синее платье, а вокруг шеи повязали желтый платок, что совпадает с цветовой гаммой украинского флага. Первая леди Джилл Байден на мероприятии предстала в образе кошки. Сам глава Белого дома карнавальный костюм решил не надевать.