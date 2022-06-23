Другим путём: Лавров заявил, что России не нужна новая G8 Лавров: Россия не нуждается в новой «Большой восьмёрке», есть другие структуры

Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Сергей Лавров

Россия не нужна новая «Большая восьмёрка». Такое мнение высказал в ходе интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии глава МИД РФ Сергей Лавров. Подобным образом он прокомментировал обсуждаемую инициативу о создании новой G8 без США, Германии и Франции. Министр подчеркнул, что у государства уже есть новые структуры, прежде всего на евразийском пространстве.

ЕАЭС активно продвигает вместе с КНР интеграционные процессы, гармонизируя китайский проект «Один пояс — один путь» с планами евразийской интеграции, — напомнил Лавров.

По его словам, к этим планам «активно присматриваются» члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ряд этих стран уже заключает соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.

Кроме того, по мнению дипломата, Шанхайская организация сотрудничества также «вписывается в эти процессы». Всё это происходит в том числе на пространстве СНГ, ОДКБ и на пространстве Союзного государства РФ и Белоруссии. Также Лавров напомнил, что существует ещё одна структура, выходящая за границы Евразии — это БРИКС.

Это объединение все больше полагается не на западные методы ведения дел, не на западные правила, согласно которым должны работать международные валютно-финансовые и торговые институты, а на более справедливые методы, которые не будут ставить в зависимость любые процессы, скажем, от доминирующей роли доллара или какой-либо другой валюты, — сказал Лавров.

Он отметил, что страны БРИКС полностью представлены в «Группе двадцати», где участвуют еще пять стран, разделяющих позиции организации, «а по ту сторону находится „семёрка“ и те, кто её поддерживает». По мнению Лаврова, это «достаточно серьёзный баланс».

Также в ходе интервью Лавров отметил, что между РФ и Украиной заключение договора, подобного Минским соглашениям, исключается, поскольку это было бы бессмысленным шагом. Он отметил противоречивость позиций Киева по переговорам с Москвой и связал это с тем, что английские и американские кураторы руководят украинской властью.