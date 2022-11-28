Дочь Кадырова наградили орденом Кадыров наградил вторую дочь Хадижат орденом имени своего отца

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Хадижат Кадырова

Вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного 22-летняя Хадижат Кадырова — награждена орденом первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации ЧР Ахмед Дудаев в Telegram-канале. Он отметил, что за короткие сроки Кадырова показала себя как талантливый управленец, поднявший организацию на новый уровень.

От всей души поздравляю внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <...>, начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову! Ей вручена высшая награда ЧР — орден Кадырова! За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи, — написал Дудаев.

Ранее Дудаев сообщил, что старшая дочь главы Чечни, министр культуры республики Айшат Кадырова получила звание «Заслуженный работник культуры ЧР». По его словам, возглавив министерство, она внесла множество «революционных и позитивных» изменений.

Кроме того, Айшат вручили медаль «За защиту прав человека» за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.

В общей сложности у Рамзана Кадырова 14 детей, в том числе шесть дочерей.