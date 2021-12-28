Дочери Кадырова присвоили звание «Заслуженный работник культуры ЧР»

Министр культуры Чечни Айшат Кадырова, старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова, получила звание «Заслуженный работник культуры ЧР», сообщил в своём Instagram чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, на своём посту она внесла множество «революционных и позитивных» изменений. Республиканское Министерство культуры Айшат Кадырова возглавила в начале октября.

От всей души поздравляю министра культуры ЧР Айшат Рамзановну Кадырову с присвоением ей звания «Заслуженный работник культуры ЧР»! Благодаря её внимательному отношению к традициям нашего народа, стремлению воспитать подрастающее поколение в духе наших славных обычаев ей удалось внести множество революционных и позитивных изменений в вверенную ей сферу!​ — написал Дудаев.

Ранее старшая дочь Кадырова получила медаль «За защиту прав человека». Сообщалось, что знак отличия передан ей за «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан». В 2020 году она также получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». После этого Госдепартамент США распространил на неё санкции, введённые в 2020 году в отношении Рамазана Кадырова, который, по мнению ведомства, несёт ответственность за нарушение прав человека в Чечне.

О назначении 22-летней Айшат Кадыровой на пост министра культуры Чечни стало известно 8 октября этого года. Тогда отмечались её заслуги в развитии библиотек, домов культуры и театров. До этого она занимала должность первого зама главы ведомства.

Ранее глава Чечни во время своей ежегодной пресс-конференции рассказал, что его мама может его отругать, когда он отчитывает своих подчинённых. Он добавил, что ему каждый раз приходится доказывать свою правоту.