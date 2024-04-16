«Добивает украинцев»: Захарова о новом законе о мобилизации на Украине Захарова заявила, что новый закон о мобилизации «добивает украинцев»

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации «добивает украинцев», заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. В документе ужесточается порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов.

(Закон - NEWS.ru) Добивает украинцев, — сказала Захарова.

Как предполагает украинское издание «Страна.ua», закон «увеличит коррупцию и расколет общество, но вряд ли поможет с пополнением армии». Как уточняет СМИ, ключевой датой будет середина июля — к этому моменту истечет 60-дневный срок, когда все военнообязанные, которые еще не подали о себе обновленную информацию в ТЦК, должны это сделать.

Издание напомнило, что при любой проверке документов полиция может задержать военнообязанного и, если его данных не будет в системе, доставить в ТЦК. Потенциальные бойцы ВСУ могут попытаться решить вопрос и дать денег или патрульным, или уже в военкомате, пишет «Страна.ua».

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев сказал, что украинцы мужского пола с принятием закона «фактически попали в капкан». По его словам, символично, что бронь от мобилизации получили сотрудники телемарафона, артисты цирка и помощники депутатов.