Дмитриев объяснил популярность имени Мухаммед в Европе Дмитриев: имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС из-за миграционной политики

Имя Мухаммед возглавило рейтинг самых распространенных имен в крупных городах Великобритании и Европейского союза из-за их миграционной политики, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал данные статистического портала World of Statistics, согласно которым данное имя стало самым популярным в Лондоне, Манчестере, Осло, Берлине, Брюсселе, Гааге и Амстердаме.

Миграционный подход Великобритании и Европы в одном посте, — написал Дмитриев.

Ранее владелец международной химической группы Ineos и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что мигранты колонизировали Великобританию. По его словам, иностранцы уничтожают государственные ресурсы через получение пособий.

Прежде выяснилось, что с начала работы британского премьер-министра Кира Стармера в Соединенное Королевство прибыли 65 922 мигранта. Уточнялось, что за весь срок премьерства Бориса Джонсона — с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года — Ла-Манш пересекли 65 811 человека.