Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:47

Дмитриев объяснил популярность имени Мухаммед в Европе

Дмитриев: имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС из-за миграционной политики

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Имя Мухаммед возглавило рейтинг самых распространенных имен в крупных городах Великобритании и Европейского союза из-за их миграционной политики, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал данные статистического портала World of Statistics, согласно которым данное имя стало самым популярным в Лондоне, Манчестере, Осло, Берлине, Брюсселе, Гааге и Амстердаме.

Миграционный подход Великобритании и Европы в одном посте, — написал Дмитриев.

Ранее владелец международной химической группы Ineos и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что мигранты колонизировали Великобританию. По его словам, иностранцы уничтожают государственные ресурсы через получение пособий.

Прежде выяснилось, что с начала работы британского премьер-министра Кира Стармера в Соединенное Королевство прибыли 65 922 мигранта. Уточнялось, что за весь срок премьерства Бориса Джонсона — с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года — Ла-Манш пересекли 65 811 человека.

Россия
Европа
Кирилл Дмитриев
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сообщник анапского стрелка сознался в подстрекательстве
Налет на Ухту, эвакуация, «марафон истязаний»: ВСУ атакуют РФ 12 февраля
«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.