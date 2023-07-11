Для чиновников разработают справочники с разрешенными иностранными словами Правительство поручило разработать справочники для чиновников с разрешенными иностранными словами

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Правительство России поручило разработать словари с разрешенными к использованию чиновниками заимствованными словами: там будут прописаны их значения и сферы использования. Такая мера принята на фоне закона, подписанного президентом Владимиром Путиным, о нормах современного русского литературного языка. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», директор департамента научной деятельности Института русского языка имени Пушкина доцент Андрей Щербаков пояснил, что нормативные словари будут предназначены для органов государственной власти.

Нормативные словари в первую очередь предназначены для органов государственной власти: исполнительной, законодательной, судебной, так как эти сферы попадают в перечень тех, где русский язык должен использоваться как государственный, — уточнил Щербаков.

По его мнению, также справочниками будут пользоваться представители СМИ, учреждения культуры и образования. Для обычных граждан ограничения на употребление иностранных заимствований не распространяются, напомнил эксперт. Он уверен, что в словари попадут многие экономические термины, которым нет аналогов в русском языке.

Согласно постановлению правительства от 28 июня 2023 года, словари появятся в электронном виде до января 2025 года. Справочники будут в открытом доступе, их планируют обновлять каждые пять лет, чтобы при необходимости добавить новые слова. В них войдут общеупотребимая современная русская литературная лексика и заимствования, не имеющие аналогов или отличающиеся от схожего русского слова по оттенку значения.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уверен, что органы власти должны следить за речью чиновников. По его мнению, хорошим стимулом для повышения грамотности могут стать штрафы. Его позицию разделил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он добавил, что наказание должно начать действовать после создания словарей.

Госдума на пленарном заседании 16 февраля приняла во втором и третьем чтениях закон о недопустимости использования заимствованных из других языков слов. Исключениями остаются те случаи, если у иностранного слова нет аналога.