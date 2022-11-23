Депутаты предложили ужесточить наказание для любителей шумной езды

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В Мосгордуме обсудят законопроект, который существенно повысит штрафы для водителей со слишком шумными автомобилями, сообщает «Парламентская газета». Минимальным размером штрафа может стать пять тысяч рублей, максимальным — 30 тысяч. Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что эта инициатива является крайне актуальной, однако для ее реализации потребуется дополнить статьи законов, касающиеся автоматической фиксации нарушений ПДД.

В КоАП есть ряд статей, посвященных фиксации правонарушений работающими в автоматическом режиме дорожными камерами. Эти нормы необходимо развивать и дополнять положениями о фиксации уровня шума. И, безусловно, стоит пересмотреть размер штрафа за нарушение тишины водителями, так как сейчас они мизерные и никого не пугают, — рассказал депутат.

Согласно законопроекту, региональные власти смогут самостоятельно устанавливать штрафы за нарушение тишины. Также предусматривается возможность фиксации таких нарушений с помощью шумомеров, работающих в автоматическом режиме и совмещенных со средствами фото- и видеофиксации, то есть дорожными камерами. Шумные транспортные средства будут помещать на спецстоянки.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заявил, что в государственную программу льготного автокредитования необходимо включить пенсионеров, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. По его словам, данная мера позволит стимулировать спрос на отечественном авторынке.