Депутат заявил, что «финансовый пузырь» американской экономики лопнул в ЕС Депутат Колунов: «финансовый пузырь» американской экономики лопнул в Евросоюзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Финансовый пузырь» американской экономики лопнул на территории Евросоюза, считает депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов. В беседе с «Радио 1» он заявил, что введя санкции против России, США ввели санкции и против Европы, ведь европейскому бизнесу приходится переносить свои производства из-за роста цен на энергоносители.

Последние годы много говорилось о «финансовом пузыре» американской экономики. Похоже, он лопнул на территории ЕС. Сами европейцы этого ещё не поняли, — заявил парламентарий.

Европу накрывает волна безработицы, а местный бизнес часто сталкивается с банкротством, рассказал Колунов. Он также напомнил, что на этой неделе США пообещали отправить на Украину военную помощь в размере $12 млрд.

Экономист Дмитрий Адамидов ранее рассказал, что США стали главным получателем выгоды от энергокризиса в Европе, которая вынуждена переносить свои производства на другой континент. Он отметил, что процесс переноса производств из Европы происходит под управлением Штатов. При этом если бы у европолитиков был выбор, они давно согласились бы на восстановление энергетического сотрудничества с Россией, но они не решают ничего самостоятельно.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко считает, что Европа столкнется с повторением плана Маршалла из-за поставок оружия Украине. По его словам, военно-промышленный комплекс Германии не готов массово производить военную технику для ВСУ. Более того, ФРГ не сможет своими силами восполнить запасы, если продолжит поставки для украинской армии. Единственный выход, по мнению специалиста, — обратиться к Соединенным Штатам, которым выгодны прибыльные оборонные заказы из Европы.