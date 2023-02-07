Депутат: сроки проведения СВО определит президент России Депутат Матвейчев: сроки проведения и цели СВО определяются президентом России

Фото: Министерство обороны РФ

Темпы и сроки проведения спецоперации России на Украине определяются президентом страны Владимиром Путиным исходя из геополитических, а не военных соображений, рассказал ИА SM.News депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, цели СВО также будут достигнуты, но сделано это будет не тогда, когда у российской стороны появится возможность, а когда появится желание.

Что касается сроков, то они тоже определяются президентом. Цели будут достигнуты не тогда когда мы сможем, а тогда когда захотим. Потому что темпы операции определяются не военными, а геополитическими соображениями, — пояснил Матвейчев.

Депутат уверен, что Россия возьмет под контроль территории Донбасса, а также достигнет всех остальных целей СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что президент Путин остается открытым для переговоров с украинской стороной. Представитель Кремля добавил, что дипломатические средства остаются наиболее предпочтительными для достижения целей специальной военной операции.

До этого Песков сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время невозможны. По его словам, Украина отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся спецоперации.