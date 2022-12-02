В Кремле назвали предпочтительные средства для достижения целей СВО Песков заявил, что Россия считает мирные средства предпочтительными для достижения целей СВО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым для переговоров, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что дипломатические средства остаются наиболее предпочтительными для достижения целей специальной военной операции.

СВО продолжается. Но при этом важно: президент Путин был, есть и остается открытым для контактов и переговоров. Наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — мирные дипломатические средства, — заявил Песков.

Ранее Песков сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время невозможны. По его словам, Украина отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся спецоперации. Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня сейчас несерьёзны и это будет означать победу и правоту России.

Ранее Песков ответил на предложение Ватикана стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом и предоставить свою территорию в качестве нейтрального места для переговоров. По словам Пескова, Кремль приветствует подобные инициативы, однако для украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут.