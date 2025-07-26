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26 июля 2025 в 11:59

Депутат призвал помочь семье женщины, погибшей от удара БПЛА ВСУ в Сочи

Депутат Иванов: долг погибшей от удара ВСУ жительницы Сочи нужно списать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Долг по ипотеке погибшей от обломков дрона ВСУ в Сочи сотрудницы РЖД нужно списать, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, у погибшей остались трое детей и пожилая мать.

Необходимо немедленно рассмотреть вопрос о полном погашении ипотеки семьи погибшей, а также обеспечить детей достойным содержанием и поддержкой. Мы обязаны сделать все, чтобы эти дети не чувствовали себя брошенными, — подчеркнул депутат.

Иванов также призвал к усилению мер защиты критической инфраструктуры и мирного населения от подобных атак. Он подчеркнул, что на украинскую атаку нужно ответить не только силой, но и заботой о пострадавших.

То, что произошло в Сочи, — это не просто преступление ВСУ, это вызов всей нашей стране. Мы должны ответить на него не только силой, но и заботой о тех, кто пострадал. Наша задача — сделать так, чтобы ни одна семья не осталась без помощи в такой страшный момент, — добавил Иванов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

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