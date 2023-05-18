Депутат призвал наказывать чиновников за отписки гражданам Депутат Рябоконь предложил наказывать госслужащих за неправомерные отказы гражданам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный закон обязывает чиновников в течение 30 дней отвечать на запросы граждан, однако о качестве этих ответов ничего не сказано, поэтому зачастую это бывают отписки и необоснованные отказы, пишет «Парламентская газета». Издание указывает на инициативу депутата заксобрания Санкт-Петербурга Андрея Рябоконя, который предлагает записать в КоАП ответственность за такую ситуацию. По мнению народного избранника, если нарушение установлено решением суда, чиновника необходимо оштрафовать на 5–10 тысяч рублей, а при повторном инциденте — на 15–20 тысяч или дисквалифицировать.

По информации депутата, люди судятся с нерадивыми чиновниками. Так, в течение 2022 года суды признали более 110 тысяч случаев нарушения прав граждан госслужащими. Однако должностные лица не понесли какой-либо ответственности.

Безответственность порождает нежелание должностных лиц разбираться в сложных нетипичных ситуациях, это вынуждает граждан искать защиты в судах, на что они вынуждены тратить время и средства. А суды перегружаются административными делами, — подчеркнул Рябоконь.

Как уточняет издание, инициатива петербургского депутата об изменениях в КоАП в настоящее время проходит юридическую оценку.

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