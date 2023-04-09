СК проверит, как бурятские чиновники вместе с сухой травой подожгли село

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия проверит, как возле села Солонцы проводили отжиг травы, после которого огонь снова разгорелся и перекинулся на участки. Ведомство сообщило, что ведется доследственная проверка по вопросу о халатности органов местного самоуправления. Пламя уничтожило деревянные заборы и надворные постройки некоторых жителей.

Спустя некоторое время после его (отжига. — NEWS.ru) завершения от порывов ветра огонь вновь разгорелся и из-за отсутствия противопожарных минерализованных полос перекинулся на село. <...> Таким образом, в указанных публикациях содержатся сведения о халатности должностных лиц органов местного самоуправления, — указано в сообщении СК.

Ведомство установит все обстоятельства происшествия, определит ущерб и даст оценку действиям или бездействию должностных лиц.

За минувшие сутки в 11 районах Бурятии тушили 20 лесных пожаров, 10 из которых к утру были ликвидированы. В борьбе с огнем были задействованы 666 человек из числа лесной охраны, пожарных десантников и привлеченных граждан, а также 113 единиц техники.