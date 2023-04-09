В Бурятии потушили 10 лесных пожаров за сутки

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

За минувшие сутки в 11 районах Бурятии проводились работы по тушению 20 лесных пожаров, 10 из которых были ликвидированы, сообщается в Telegram-канале агентства лесного хозяйства республики. Тушение остальных возгораний продолжается, в том числе локализованных очагов.

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 20 лесных пожаров <...>. Тринадцать лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем, семь — из-за перехода огня с земель иных категорий, — говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 666 человек из числа лесной охраны, пожарных десантников и привлеченных, а также 113 единиц техники. В общей сложности огнем пройдена территория площадью около пяти тысяч гектаров, из которых 4,2 тысячи га — участки, не покрытые лесом.

Зампред правительства республики Петр Мордовской на заседании оперштаба отметил, что пожары продолжают возникать из-за палов сухой растительности. По его словам, люди не понимают, что поджоги травы могут привести к трагедии, поскольку приводят к выгораниям не только участков леса, но и населенных пунктов. В связи с этим он призвал усилить профилактические мероприятия и донести до населения, что нарушители правил пожарной безопасности будут привлечены к ответственности.

В начале апреля в Бурятии сгорело около 800 га леса. Наибольшее число пожаров произошло в Еравнинском районе республики. В агентстве лесного хозяйства пояснили, что огонь быстро распространяется из-за высокого травостоя и сильного порывистого ветра. При этом борьба с ним осложняется промерзлой землей.