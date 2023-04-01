В Бурятии сгорело почти 800 гектаров леса

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

На территории Бурятии сгорело почти 800 гектаров леса, сообщило региональное агентство лесного хозяйства в своем Telegram-канале. К тушению пожаров привлекли 441 человека и 74 единицы техники, больше всего пожаров зафиксировали в Еравнинском районе.

С огнем сражались 441 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 794 га, — говорится в сообщении.

Как пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства Петр Будунов, из-за высокого травостоя и сильного порывистого ветра огонь быстро распространяется. Тушение осложняется промерзлой землей. Всего на территории республики 31 марта вспыхнули около 20 лесных пожаров. 13 пожаров ликвидированы, один локализован, еще три возгорания продолжают тушить.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев заявил, что арендаторов следует подключить к контролю за территориями лесов, чтобы избежать их вырубки и пожаров.