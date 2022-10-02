Депутат призвал дать мобилизованным льготную ипотеку Депутат Госдумы Колунов призвал дать льготную ипотеку для мобилизованных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов выступил с идеей о предоставлении мобилизованным гражданам льготной ипотеки. В разговоре с NEWS.ru парламентарий также прокомментировал ранее озвученные предложения по созданию скидок на жилье для мобилизованных, что, по его мнению, вопрос не решит, поскольку застройщик «сегодня скидку делает, а завтра ее может не быть».

Наша задача — продумать и запустить ипотеку для мобилизованных граждан таким образом, чтобы их семьи могли переехать в новое жилье как можно быстрее. <...> Их семьи необходимо обеспечить самыми приоритетными условиями для улучшения качества жизни, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что необходимо системное решение, которое станет гарантией для мобилизованных граждан и их семей.

Колунов считает, что альтернативой разовым скидкам на жилье может также стать программа субсидирования — когда государство возьмёт на себя частичную компенсацию покупки нового жилья, в том числе и ИЖС.

Считать субсидию в процентах от стоимости жилья — не совсем корректно и справедливо. 5% или 10% от цены квартиры в Москве или Санкт-Петербурге или % от цены жилья в другом регионе — это две больших разницы. Нужна конкретная сумма субсидии, — подчеркнул он.

Депутат считает необходимым проговорить сроки действия таких программ или даже сделать их бессрочными. По его словам, реализация таких программ — большая работа, необходимость которой очевидна.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации.