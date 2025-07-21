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21 июля 2025 в 14:31

Депутат предложил особые меры поддержки работников в аномальную непогоду

Депутат Иванов призвал к сокращенному рабочему дню во время аномальных ливней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во время аномальных ливней начальству следует сокращать рабочее время сотрудников, работающих под открытым небом, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, также не следует наказывать работников за опоздания, так как путь в офис может занимать больше времени из-за разгула стихии.

Если человек должен быть в офисе, следует обеспечить ему возможность гибкого графика и не наказывать за опоздания. [Во время ливня] дорога на работу может занять в несколько раз больше обычного [времени]. Курьерам, строителям, коммунальщикам и другим специалистам, работающим под открытым небом, необходимо обеспечить соответствующую экипировку и сокращенный рабочий день, — сказал Иванов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области за последние сутки выпало около 84% месячной нормы осадков. По его словам, в некоторых районах зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров.

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