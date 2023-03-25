«А вы еще 300 тысяч мобилизуйте»: депутат о низком уровне безработицы Депутат Делягин объяснил низкий уровень безработицы в РФ мобилизацией и смертностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поводов гордиться низким уровнем безработицы в России нет, она лишь следствие частичной мобилизации и проблем здравоохранения, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Показатели в сфере занятости он также объясняет эмиграцией россиян. По словам депутата, из РФ в 2022 году уехали больше 200 тысяч человек, из которых вернулась половина.

У нас естественная убыль населения в позапрошлом году за миллион человек. <...> Все гордятся, какая у нас низкая безработица. Ребят, а вы еще 300 тысяч человек мобилизуйте, у вас еще ниже безработица будет. А еще миллион угробьте своей замечательной оптимизацией здравоохранения, у вас еще ниже будет безработица, — сказал Делягин.

Парламентарий также поддержал нежелание многих россиянок иметь детей, объяснив его недостаточной поддержкой от государства. Делягин заявил, что для большинства граждан страны ребенок — «это билет в нищету, в один конец».

1 марта Росстат заявил о падении безработицы ниже исторического минимума. В январе ее уровень составил 3,6%, а до этого последний минимум был зафиксирован в ноябре 2022 года — на уровне 3,7%.