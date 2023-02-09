Депутат обратился в прокуратуру после видео с жалобами мобилизованных Депутат Госдумы Кузнецов обратился в Генпрокуратуру после видео мобилизованных из Самары

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мобилизованные из Самарской области записали видеожалобу, в которой рассказали о том, что их по ошибке направили в зону проведения специальной военной операции, где они участвовали в боях на передовой, а после сообщили, что положенных выплат не будет. Ролик разместил в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Он заявил, что уже обратился по данному вопросу в Генпрокуратуру, а также направил письма в Министерство обороны, в координационную группу по вопросам СВО и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

На видеокадрах двое мужчин с закрытыми балаклавами лицами стоят на фоне группы людей, одетых в военную форму. По словам одного из них, все это — мобилизованные, входящие в состав 2-го и 3-го батальонов 1444-го полка. В подписи к видео сказано, что данный полк был сформирован в Самарской области.

Как рассказали авторы видео, 16 декабря 2022 года военнослужащих направили в район Макеевки в ДНР, в зону проведения спецоперации, а 1 января 2023 года часть присутствующих на видео отправили на передовую. Мобилизованных разместили в ДК в поселке Холодная Балка, по которому в ночь на 7 января был нанесен удар из системы HIMARS.

По счастливому стечению обстоятельств в данный момент в ДК не находилось никого. Но было утрачено практически на 100% обеспечение полка и личные вещи военнослужащих и офицеров, — рассказали герои видеоролика.

Они также добавили, что их уведомили о том, что они вообще не должны были находиться в зоне проведения операции.

В дальнейшем мобилизованных перевезли в Ростовскую область, после чего перенаправили в Курскую, где сообщили о том, что полк расформирован. При этом все перемещения никак не были документально оформлены и нигде не были проставлены отметки о том, что подразделение участвовало в боевых действиях, в военных билетах не было указано, к какому полку приписаны мобилизованные. По словам участников видео, им заявили, что выплат за нахождение на передовой им не полагается, поскольку они не должны были находиться в ДНР.

Мужчины добавили, что в настоящее время им приходится полностью жить за свой счет, в том числе обеспечивать себя пропитанием. Что касается обещанной военной техники, то мобилизованным, по их словам, изначально предоставили автомобиль УАЗ «Патриот», но позже забрали его.

По словам депутата Дмитрия Кузнецова, к парламентариям обратились жены мобилизованных, участвовавших в записи ролика, они же предоставили данное видеообращение. Депутат отметил, что ни от одного ведомства, куда он направил свои запросы, ответов не поступило.

Ранее Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил, что ему удалось договориться с Минобороны РФ о переводе мобилизованных земляков из ДНР в 55-ю бригаду. Ранее он сообщал о поступивших к нему жалобах от тувинских военнослужащих о побоях в части.