Депутат обратил внимание на одну санитарную проблему Московского региона

Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал установить туалеты на всех станциях Московских центральных диаметров. В беседе с NEWS.ru он заявил, что обратился с данной инициативой к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В мой адрес поступают обращения, что не все станции МЦД в Московской области оборудованы доступными для пассажиров туалетами. Из‑за этого люди вынуждены справлять нужду на прилегающих территориях. В связи с этим прошу [Андрея Воробьева] рассмотреть возможность оборудовать каждую станцию МЦД в Московской области туалетами для пассажиров, — высказался Делягин.

По словам депутата, эту проблему необходимо решать системно, делая сервис комфортным и продуманным. Он также отметил, что сегодня МЦД ежедневно перевозит около 2 млн человек.

Сегодня МЦД является одной из важнейших транспортных артерий, связывающих Москву и Московскую область, которой ежедневно пользуются около 2 млн пассажиров. С начала запуска диаметров перевезено в общей сложности 1,3 млрд человек. Оборудование станций МЦД туалетами значительно улучшит санитарное состояние не только городского транспорта, но и прилегающих к нему территорий, а также повысит уровень комфорта для пассажиров, — резюмировал Делягин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сервис по оплате биометрией заработал на всех турникетах МЦК и метро в столице. По его словам, до конца следующего года такая возможность оплаты появится и на МЦД.