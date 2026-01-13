Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:49

Депутат обратил внимание на одну санитарную проблему Московского региона

Депутат Делягин призвал установить туалеты на всех станциях МЦД

Фото: АГН «Москва»
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал установить туалеты на всех станциях Московских центральных диаметров. В беседе с NEWS.ru он заявил, что обратился с данной инициативой к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В мой адрес поступают обращения, что не все станции МЦД в Московской области оборудованы доступными для пассажиров туалетами. Из‑за этого люди вынуждены справлять нужду на прилегающих территориях. В связи с этим прошу [Андрея Воробьева] рассмотреть возможность оборудовать каждую станцию МЦД в Московской области туалетами для пассажиров, — высказался Делягин.

По словам депутата, эту проблему необходимо решать системно, делая сервис комфортным и продуманным. Он также отметил, что сегодня МЦД ежедневно перевозит около 2 млн человек.

Сегодня МЦД является одной из важнейших транспортных артерий, связывающих Москву и Московскую область, которой ежедневно пользуются около 2 млн пассажиров. С начала запуска диаметров перевезено в общей сложности 1,3 млрд человек. Оборудование станций МЦД туалетами значительно улучшит санитарное состояние не только городского транспорта, но и прилегающих к нему территорий, а также повысит уровень комфорта для пассажиров, — резюмировал Делягин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сервис по оплате биометрией заработал на всех турникетах МЦК и метро в столице. По его словам, до конца следующего года такая возможность оплаты появится и на МЦД.

Московская область
МЦД
Михаил Делягин
Андрей Воробьев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии продали самую дорогую рыбу в мире
Онищенко назвал возможную причину смерти младенцев в Новокузнецке
Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы
Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре
Названа вероятная причина гибели детей в роддоме Новокузнецка
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.