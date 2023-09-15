Депутат Госдумы Кастюкевич объяснил, зачем решил сдать мандат Депутат Госдумы Кастюкевич досрочно сложит полномочия ради работы в Херсоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей, а также секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич объяснил решение отказаться от мандата, чтобы продолжить свою работу в Херсоне, о чем он написал в своем Telegram-канале. По его словам, он направит все свои силы на то, чтобы жители нового региона почувствовали себя частью России.

Сегодня я не могу поступить иначе. Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с Большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны, — написал Кастюкевич.

Он также подчеркнул, что он и его команда продолжат работать и в Воронежской области, реализуя в регионе программу партии. Кастюкевич подчеркнул, что он ни с кем не прощается.

Ранее сообщалось, что вместе с Кастюкевичем от мандата решил отказаться депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Заявления обоих были одобрены комиссией Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. ГД рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутатов 19 сентября.