Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать полномочия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в тексте.

Кастюкевича также намерены освободить от мандата по собственному желанию. Заявления были одобрены комиссией Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. ГД рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутатов 19 сентября.

Сокол 2 сентября сообщил, что снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за проблем со здоровьем, возникших после перенесенной в июле операции. По его словам, такое решение он принял, поскольку «быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя».

Ранее СМИ писали, что врачи выявили у Сокола острую кишечную непроходимость. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак со ссылкой на врачей передавал, что состояние политика оценивается как тяжелое.