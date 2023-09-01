Стало известно о состоянии госпитализированного депутата Госдумы Сокола Врачи выявили у депутата Госдумы Сокола острую кишечную непроходимость

Фото: vk.com/s.sokol19

Сергей Сокол

Состояние госпитализированного депутата Государственной думы Сергея Сокола оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. По данным пресс-службы партии, врачи диагностировали у парламентария острую кишечную непроходимость.

Ночью навестил Сергея [Сокола]. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума, — рассказал Турчак.

Помимо непроходимости, Сокол также страдает от венозного мезентериального тромбоза, характеризующегося сокращением притока крови к части кишечника. Это состояние может сопровождаться сильными болями и привести к полиорганной недостаточности. Врачи оказывают политику всю необходимую помощь. Турчак поблагодарил сотрудников больницы и пожелал Соколу скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что госпитализированный политик находится в надежных руках.

Сергей Сокол был экстренно госпитализирован в Москве в минувший четверг, 31 августа. Ранее депутат Государственной думы перенес операцию по удалению аппендицита и перитонит. Отмечается, что Сокол не намерен снимать свою кандидатуру на губернаторских выборах в Хакасии из-за ухудшения здоровья. Его соперником на выборах стал действующий глава региона, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.