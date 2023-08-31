Депутат Госдумы Сокол экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник из окружения парламентария. 21 июля Сокол сообщал о перенесенной операции по удалению аппендицита и перитоните. 1 августа его выписали, но теперь, по сведениям источника BRIEF, у мужчины обострился недолеченный перитонит. При этом источники утверждают, что снимать свою кандидатуру с выборов Сокол не намерен.

Обострился перитонит, так как он не долечил его из-за насыщенной кампании в Хакасии. Из гонки кандидат не выбывает, все будет хорошо, — заявил источник.

О текущем состоянии политика не сообщается. На губернаторских выборах в Хакасии Соколу противостоит действующий глава региона от КПРФ Валентин Коновалов.

Ранее сообщалось, что после сентябрьских мероприятий сенаторы сменятся минимум в трети субъектов РФ, где будут проходить прямые губернаторские выборы. Всего выборы руководителей регионов пройдут в 26 регионах России, однако в ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях главы субъектов будут избраны парламентом. Отмечалось, что сенатор может смениться в Хакасии, если губернатором будет избран член «Единой России» Сергей Сокол.