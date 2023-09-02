Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за тяжелой болезни

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Сергей Сокол

Госпитализированный 31 августа депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил в своем Telegram-канале, что снял свою кандидатуру с выборов из-за проблем со здоровьем, возникших после перенесенной в июле операции. По его словам, такое решение он принял, поскольку «быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя».

Сегодня я — в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Но я не мог остановить нашу работу, подвести вас и команду. Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения, — написал Сокол.

Он отметил, что остается в Хакасии и возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия».

21 июля Сокол сообщал о перенесенной операции по удалению аппендицита и перитоните. После хирургического вмешательства 1 августа его выписали, однако уже 31-го он был вновь госпитализирован на фоне ухудшившегося самочувствия.

Ранее СМИ писали, что врачи выявили у Сокола острую кишечную непроходимость. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак со ссылкой на врачей передавал, что состояние политика оценивается как тяжелое. Помимо непроходимости Сокол также страдает от венозного мезентериального тромбоза, характеризующегося сокращением притока крови к части кишечника. Это состояние может сопровождаться сильными болями и привести к полиорганной недостаточности.