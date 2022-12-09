«Делают хуже своему будущему»: Песков о сносе памятников в Прибалтике Песков: Россия осуждает снос советских памятников в Прибалтике и не приемлет русофобскую позицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия осуждает снос советских памятников в Прибалтике и не приемлет такую русофобскую позицию, заявил «Известиям» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, люди со временем поймут, насколько абсурдно бороться со своей историей.

Россия это традиционно осуждает, мы неприемлем такую русофобскую позицию. Люди со временем поймут, насколько абсурдно бороться со своей историей. У нас же тоже были в нашей стране в начале лихих 90-х перегибы, если вы помните. Мы играли с историей, пытались что-то отрицать, осуждать. А все это наша история, и никуда мы не денемся, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что со временем «оголтелые европейцы» поймут: своими действиями они делают хуже своему будущему, воюя со своей историей.

Ранее в латвийском городе Резекне снесли памятник советским воинам — освободителям, известный как «Алеша». Это последний большой монумент Красной армии в республике. В конце октября был снесен памятник советским солдатам в Даугавпилсе, а в августе — мемориал освободителям Риги.

После этого посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш был вызван в МИД России, ему заявлен решительный протест в связи со сносом в республике мемориалов советским воинам.