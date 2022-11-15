«Давно пора»: Путин о признании блокады Ленинграда геноцидом Путин поддержал признание блокады Ленинграда геноцидом

Фото: Global Look Press

Военная блокада города Ленинграда немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин поддержал решение Санкт-Петербургского городского суда признать геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. По словам главы государства, «давно пора было это сделать».

Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев, все: от детей до стариков. Это в том числе подтверждают их собственные документы, — заявил президент.

Городской суд Санкт-Петербурга ранее признал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры. В рамках расследования были установлены факты сознательного разрушения города немецко-фашистскими захватчиками, истребления мирных жителей и массированных бомбежек.

За время блокады, как выяснили сотрудники прокуратуры, погибли не менее 1 млн 93 тысяч жителей города. Это больше трети населения Ленинграда на начало 1941 года. Кроме того, блокада негативно отразилась на здоровье выживших. Они, как отмечали врачи, умирали раньше сверстников, которые не прошли через условия выживания в указанный период.