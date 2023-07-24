В России предложили скрывать данные о ввозимых компонентах для лекарств Депутат ГД Фаррахов предложил скрывать данные о поставках зарубежных компонентов для лекарств

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В России следует сделать скрытыми данные о поставках зарубежных компонентов для лекарств, чтобы защитить иностранные компании, которые сотрудничают с Россией и рискуют попасть под вторичные санкции, считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он направил соответствующий запрос в Федеральную таможенную службу, сообщает «Парламентская газета».

Дефицит продукции, необходимой для работы фармацевтической промышленности, удается сдерживать только благодаря взаимодействию с поставщиками, работающими по принципу параллельного импорта, — пояснил Фаррахов.

Парламентарий подчеркнул, что из-за открытых таможенных баз возможно отслеживать сведения о поставщиках и о ввозимых в Россию грузах. За это компании, которые сотрудничают с российскими предприятиями, попадают под санкции. Депутат уточнил, что это приводит либо к отказу от поставок в Россию, либо к значительному росту цен на товары. Фаррахов подчеркнул, что обезличивание данных поможет обеспечить бесперебойные поставки и не даст повышать фармакологическим компаниям цены на лекарства для россиян.

Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев отметил, что подобная ситуация складывается и в других отраслях. Он пояснил, что у кого-то могут «зависнуть» деньги в банке, а кому-то поступают угрозы о применении вторичных санкций на родине. По мнению эксперта, предложение депутата принесет пользу всему российскому производству. При этом Дмитриев сомневается, что в таможенной службе будут лояльно настроены к подобной инициативе.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в марте заявил, что в России в достаточных объемах имеются все необходимые медицинские препараты. По его словам, 80% жизненно важных лекарств являются отечественными.