Онищенко оценил вероятность дефицита лекарств в России Онищенко: в России в достаточных объемах производятся все необходимые лекарства

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Геннадий Онищенко

В России в достаточных объемах имеют все необходимые медицинские препараты, поэтому дефицит стране не грозит, рассказал KP.RU бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. На данный момент 80% всех жизненно важных лекарств на российском рынке являются отечественными.

В целом и в отношении объемов, и в отношение структуры лекарственных средств потребности лечебной сети и в целом здравоохранения вполне удовлетворяются. То есть, практически все необходимые препараты у нас имеются, их достаточно, так что никто из нуждающихся не останется обделенным, — рассказал Онищенко.

Эксперт добавил, что перед Россией на данный момент стоит задача добиться уверенности, что дефицит медикаментов не возникнет из-за зарубежных поставщиков. Для этого необходимо запустить отечественные предприятия по производству фармацевтической продукции, оснастив их современным оборудованием.

Онищенко ранее заявил, что после обнаружения кишечной палочки в 40% роллов «Филадельфия» запрещать само блюдо нет необходимости. Он отметил, что данные бактерии можно найти даже на руках человека.