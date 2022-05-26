Что Медведчук, что Додон Похоже, что Москва не особо обеспокоена судьбами политиков, считавшихся прежде пророссийскими

Виктор Медведчук / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Довольно давно в киевском узилище содержится и уже дает любые нужные властям показания Виктор Медведчук. Теперь задержан и помещен под замок бывший президент Молдавии Игорь Додон. Оба политика часто приезжали в Москву, немало говорили о важности двухсторонних дружеских отношений. И при этом не забывали о собственных политических и деловых интересах.

К слову, команда Владимира Зеленского изначально рассматривала Медведчука в качестве важного ресурса, который можно было бы использовать на переговорах с Москвой. Первоначально, видимо, как предлог для личной встречи с Владимиром Путиным, затем как ценный «обменный фонд». Была даже озвучена идея поменять Медведчука чуть ли не на всех сидельцев под «Азовсталью».

Но Кремль в принципе не торопится с уступками Киеву ради возвращения олигарха к обычной жизни. Притом, что старшая дочь Медведчука замужем за крупным российским топ-менеджером. Оценка интереса Москвы к судьбе олигарха оказалась сильно преувеличенной.

Нет, за неимением лучшего Виктор Владимирович действительно долгое время числился пророссийским политиком, что позволяло ему хорошо зарабатывать на перепродаже российских углеводородов. Особенно солярки. Но Крым для него оставался украинским. А его телевизионные каналы в своих комментариях и оценках политики России мало чем отличались от «телеоружия» того же Игоря Коломойского. К тому же он так и не создал, вопреки, видимо, неоднократным заверениям, влиятельной пророссийской силы на просторах Украины.

Более того, на последних выборах в Верховную раду в списках партии ОПЗЖ, которая по определению должна была защищать интересы русскоязычной Украины, на проходных местах оказались «партнеры по бизнесу» Медведчука и К. По неподтвержденному инсайду, Виктор Владимирович уже накануне начала военной операции на Украине уверял Кремль, что договорился с влиятельными силами, которые готовы, дескать, отстранить Зеленского и начать переговоры с Россией.

Кстати, еще не известно, что Медведчук мог наговорить следователям СБУ по поводу своих отношений с российским руководством. Может, этот козырь Зеленский еще достанет из рукава.

Игорь Додон тоже был как бы пророссийским. Участвовал в работе органов СНГ, решал вопросы с экспортными поставками в Россию вина, фруктов, то есть тех товаров, что не нужны Европе. Активно встречался с работающими у нас молдаванами, видя в них свой электорат, и обещал им договориться с властями о расширении их прав и возможностей. Вот только по примеру многих других постсоветских правителей пытался постоянно усидеть на двух стульях. С оной стороны, добивался от Москвы важных для Молдавии привилегий, а с другой, постоянно подчеркивал важность европейского вектора развития страны.

Игорь Додон Kremlin Pool/Global Look Press

Ни на шаг не приблизилась при Додоне и развязка приднестровской проблемы. Отношения Тирасполя и Кишинева оставались в подвешенном состоянии. Как следствие, Додон не смог использовать те преимущества, которые давало Молдавии сотрудничество с Россией, президентские выборы проиграл. И теперь прорумынский президент Майя Санду сама зачищает электоральное поле, а Додону, как и Медведчуку, шьют национальную измену. Кишинев, видимо, решил сделать показной жест в сторону Брюсселя, опять-таки явно переоценив значение Додона для российской внешнеполитической стратегии.

Как тут не вспомнить, что истинные друзья познаются на исторических переломах. А Медведчук и Додон, скорее, пользовались своими связями с Россией в собственных карьерных интересах. Но в Москве это поняли слишком поздно.