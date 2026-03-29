Песков оценил визит депутатов Госдумы в США Песков: поездка российских парламентариев в США оказалась очень полезна

Российские парламентарии завершили визит в США, который оказался очень полезным для российской стороны, заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В графике делегации были встречи с конгрессменами и аналитиками, а также визит в Совет национальной безопасности.

Конечно, эта поездка очень полезна, — сказал Песков.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Кроме того, в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты представляет собой важный этап на пути к восстановлению двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что поездка имеет большое значение для возобновления межпарламентского диалога.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что делегация российского парламента направила приглашение своим американским коллегам принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных ко Дню Победы. Он заявил, что между странами существует много общего.