ЧФ объявил о минной опасности в одном из районов Черного моря Командование ЧФ предупредило о минной опасности в северо-западной части Черного моря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минная опасность зафиксирована на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, мореплавателям объявлено предупреждение в связи с замеченной в акватории дрейфующей миной.

Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря, — рассказали в министерстве.

Как уточняется, взрывное устройство было установлено в начале 2022 года украинскими ВМС во время минирования прибрежного участка Черного моря. Из-за этого в акватории сейчас дрейфует «неизвестное количество мин». Некоторые прежде были замечены у берегов Румынии и Турции. Тогда трагедии удалось избежать, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось о взрыве морской мины у причала в Одесской области. В результате инцидента значительные повреждения получили объекты инфраструктуры. На кадрах с места происшествия можно увидеть, что пострадала причальная конструкция. Позднее местные власти сообщили, что другую мину нашли возле одного из одесских пляжей. Ее уничтожили контролируемым взрывом.