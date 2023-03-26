Морская мина взорвалась у причала в Одесской области

Фото: suspilneodesa/t.me

Взрыв морской мины повредил причал и несколько построек на побережье в Одесской области, сообщили в Telegram-канале горсовета Одессы. На кадрах с места происшествия, опубликованных украинскими СМИ, видно, что взрыв серьезно повредил причальные конструкции. В горсовете также сообщили, что еще одну морскую мину возле одного из одесских пляжей уничтожили контролируемым взрывом.

Мина сдетонировала, ударившись о прибрежные конструкции одного из мест базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек, — сообщили в одесском горсовете.

Украинское издание «Страна.ua» уточняет, что морская мина взорвалась во время шторма. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пока не комментировала произошедшее.

25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

13 февраля сообщалось о взрыве морской мины недалеко от пляжа в грузинском городе Батуми. Сообщалось, что мина сдетонировала примерно в 25 километрах от берега. Обошлось без пострадавших. Момент взрыва попал на видео.