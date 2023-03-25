Сильный взрыв прогремел под Одессой «Страна.ua»: сильный взрыв прогремел в Одесской области

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

В Одесской области прогремел сильный взрыв, сообщило украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что в регионе не объявляли воздушную тревогу. Подробности не уточняются.

Пишут о сильном взрыве в Одесской области. В регионе тревоги нет, — сообщило издание.

24 марта украинский «24 канал» сообщал о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях, где была объявлена воздушная тревога. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявлял о повреждениях в городе. Подробности не уточнялись. Сведений о пострадавших не поступало.

22 марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о попадании украинской ракеты С-300 в жилой дом в Запорожье. Снаряд пробил балкон одной из квартир на средних этажах, в результате несколько соседних квартир на разных этажах загорелись, взрывной волной выбило стекла. Момент прилета снаряда попал на видео.