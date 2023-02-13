Взрыв мины на пляже в Батуми попал на видео

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В грузинском городе Батуми прогремел взрыв на пляже, передает телеканал «Рустави 2». На место прибыла полиция. По предварительным данным, взорвалась морская мина.

Это произошло примерно в 25 метрах от берега. В результате инцидента никто не пострадал.

Местные жители разместили в соцсетях кадры с места происшествия. На одном из роликов виден предмет, напоминающий мину.

На прошлой неделе жители разных районов Пензы сообщили о звуке громкого взрыва, от которого задрожали окна их квартир и захлопали двери. Очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых слышен сильный хлопок. Официальной информации от МЧС по поводу произошедшего не поступало.

В середине января в Белгородской области в воинской части сдетонировали боеприпасы и начался пожар. Пострадали 10 военнослужащих.