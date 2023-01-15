Десять военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов под Белгородом ТАСС: 10 военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять военнослужащих пострадали при детонации боеприпасов в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. Также были эвакуированы 15 жителей из соседних с ДК домов. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сдетонировали боеприпасы, произошел пожар. Пострадали 10 военнослужащих, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории воинской части в Белгородской области. По информации канала, в результате ЧП сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения, площадь возгорания составила 450 квадратных метров, среди военнослужащих есть погибшие и раненые. По данным «112», возбуждено уголовное дело.

Ранее Baza сообщала, что в ночь на 24 декабря в поселке Подгоренский Воронежской области произошла массовая драка. По информации канала, во время потасовки у кафе «Людмила» участвовавший в ней военный взорвал гранату, пострадал один человек, также были повреждены две машины. В Минобороны России информацию не прокомментировали.