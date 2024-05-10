«Четкий и ясный»: Антонов рассказал, какой сигнал Путин послал Западу Антонов: Россия готова вести диалог с Западом лишь на равных условиях

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

Россия готова вести диалог со странами Запада по вопросам безопасности и стратегической стабильности, однако он должен быть на равных условиях, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, российский лидер Владимир Путин послал «четкий и ясный» сигнал об этом.

Президент Путин в ходе выступления после вступления в должность направил четкий и ясный сигнал западным государствам: несмотря на жесткую антироссийскую позицию США <...>, подтвердил возможность разговора, — заявил Антонов.

Дипломат дополнил высказывание президента. Он подчеркнул, что линия взаимодействия может выстраиваться только при взаимном уважении интересов друг друга.

Ранее Антонов заявил, что оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти. Он отметил, что целое поколение людей перевоспитали в течение многих лет и заставили отказаться от своих корней. Дипломат утверждает, что эти шаги предпринимались лишь для одной цели — направления против РФ.

Посол также отмечал, что США и союзные им страны планомерно отходят от самоограничений в развязанной против России гибридной войне, увеличивая объемы поставок смертоносных вооружений на Украину. По его словам, такими действиями Запад пытается «сварить Россию» на медленном огне.