Антонов раскрыл, во что Запад превратил Украину Антонов: Запад сделал из Украины лабораторию уничтожения исторической памяти

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

Оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, ими было «перевоспитано» целое поколение.

Наши геополитические оппоненты по сути превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней, — заявил Антонов.

Он отметил, что эти шаги предпринимались лишь для одной цели — направления против России. Дипломат подчеркнул, что Москва не должна допустить прежних ошибок. Общей главной задачей сегодня является борьба за мир и безопасность, добавил посол.

Антонов рассказал, что в настоящее время нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов. Так, Запад ставит Советский Союз на одну сторону с гитлеровской Германией, разрушает мемориалы.

Посол также отмечал, что США и союзные им страны планомерно отходят от самоограничений в развязанной против России гибридной войне, увеличивая объемы поставок смертоносных вооружений на Украину. По его словам, такими действиями Запад пытается «сварить Россию» на медленном огне.