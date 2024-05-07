Антонов заявил, что Запад пытается «сварить Россию» на медленном огне Антонов: Запад пытается «сварить РФ» на медленном огне, поставляя оружие Киеву

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

США и союзные им страны планомерно отходят от самоограничений в развязанной против России гибридной войне, увеличивая объемы поставок смертоносных вооружений на Украину, заявил журналистам посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, такими действиями Запад пытается «сварить Россию» на медленном огне.

США и их союзники постоянно расширяют поставки Украине все более смертоносных вооружений, предназначенных для убийства русских людей. <...> Грубо говоря, пытаются сварить нашу страну на медленном огне, — сказал дипломат.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун заявил, что страны коллективного Запада передадут Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков сейчас проходят обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров до этого назвал бесчестными заявления западных стран о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.