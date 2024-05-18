«Чепуха без перспективы»: Лавров о конференции по Украине в Швейцарии Лавров: организаторы саммита по Украине занимаются «чепухой без перспективы»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). По его словам, Москва с удивлением наблюдает за этим мероприятием, которое лишено всякой перспективы.

Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров обвинил западные страны во лжи, когда те говорят о нежелании Москвы участвовать в мирных переговорах по конфликту на Украине. Дипломат подчеркнул, что Россия не будет участвовать в швейцарской встрече, так как там будет рассматриваться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что мирная конференция, которая пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, не будет ограничиваться лишь «формулой мира» Киева. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений об урегулировании ситуации.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом. По его словам, проект договоренностей в Стамбуле мог бы стать базой для таких переговоров.