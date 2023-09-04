Чем кормили Путина и Эрдогана в Сочи: фото блюд В Сети появилось меню обеда, который подавали на переговорах

Фото: kremlin.ru

4 сентября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. В ходе трехчасовых переговоров они обсудили все ключевые вопросы, одним из которых была зерновая сделка.

Российский лидер назвал условия, при которых она будет возобновлена. Путин заявил, что это может произойти после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции. По его словам, Россия также организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны.

«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены осуществлять бесплатные поставки. В ближайшие пару-тройку недель поставки начнутся», — сказал глава России.

В Сети появилось меню, блюда из которого подавали в Сочи. Участникам переговоров предлагалось пообедать салатом из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, супом харчо с говядиной.

На горячее лидеры стран могли выбрать кефаль с овощами и шпинатным соусом или бараньи ребрышки на гриле с пюре из пастернака. Под обед предлагали выпить красное и белое вина из усадьбы Дивноморское, а на десерт был торт «Птичье молоко».

Как выглядят блюда, которыми кормили Эрдогана, — в фотогалерее NEWS.ru.