«Чаепитие у Шляпника»: Захарова о предвыборной ситуации в Британии Представитель МИД Захарова сравнила предвыборную ситуацию в Британии с чаепитием у Шляпника

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik сравнила борьбу за пост премьера Британии с чаепитием у Шляпника — эпизодом из книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». По ее мнению, тамошняя предвыборная гонка является обычной «перетасовкой уже стоящих у власти людей и никаких новых возможностей для страны не предвидится».

Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место, — сказала Захарова.

При этом он добавила, что выборы на пост премьер-министра — дело исключительно Британии. «Им самим решать, будет ли их политика агрессивной, умной или на уровне деградации», подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что за должность премьера Великобритании поборются восемь кандидатов. Все они получили 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов. Изначально на пост баллотировалось 11 политиков, но глава Минтранса Грант Шаппс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти отозвали свои кандидатуры. В списке претендентов также присутствует действующая глава МИД Британии Лиз Трасс.