Центробанк продлит в сентябре ограничения по выдаче наличной валюты Набиуллина: Центробанк РФ продлит ограничения по выдаче наличной валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продлит ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. По ее словам, на текущий момент ЦБ не может спрогнозировать, что ситуация с поступлением валюты в наличном эквиваленте изменится в обозримом будущем.

Те решения недружественных стран, о которых я уже говорила, — о запрете ввоза в Россию наличной валюты — они остаются в силе, — пояснила Набиуллина.

Глава регулятора добавила, что отечественные кредитные организации должны обеспечить россиян правом на открытие валютного счета и на получение суммы в рамках разрешенного лимита, который составляет 10 тысяч. Набиуллина отметила, что именно по этой причине Центробанк будет вынужден продлить ограничения, введенные в начале марта.

Напомним, что 9 марта Банк России на полгода ввел временный порядок операций с наличной валютой. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября. Центробанк оставил за россиянами право открывать новые валютные счета и вклады. Однако при этом граждане смогут снять с них средства в рублях по рыночному курсу. Также россияне не смогут покупать в банках валюту. Обменять же её будет можно.