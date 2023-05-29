Центробанк готовится ввести единые требования к договору рассрочки Центробанк готовится ввести единые требования к договору рассрочки из-за «космических штрафов»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Центральный банк России намерен установить стандартные требования к договорам рассрочки для всех операторов, пишут «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамута. Он подчеркнул, что главная цель регулирования рынка — защита прав потребителей, которые используют платежи в рассрочку.

Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Некоторые операторы устанавливают космические штрафы за просрочку выплат. Бывает, что сначала платы за рассрочку нет, а через месяц она возникает, — заявил Мамут.

Мамут добавил, что в числе универсальных требований может быть информирование потребителя о периоде, в течение которого потребитель может отказаться от рассрочки. Кроме того, предполагается ввести ограничения на размер штрафов и запретить передачу долгов коллекторским агентствам.

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