Бутина объяснила включение Греции и Хорватии в список недружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Решение о том, какие страны включаются в список недружественных государств, принимается на основании их политики, к сожалению, в Греции, Дании, Хорватии, Словении и Словакии фиксируются случаи русофобии в отношении русскоговорящего населения, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Мария Бутина. Ранее правительство расширило список недружественных стран, в него вошли пять вышеперечисленных государств.

Не мы начали подобное поведение. Нужно помнить, что в перечисленных странах, к сожалению, фиксируются случаи русофобии в отношении русскоговорящего населения, граждан РФ, нападения на наши посольства. Власти либо этому способствуют, либо не препятствуют. Безусловно, экономическая политика, расширение санкций в отношении России — все это ведет к тому, что мы должны беспокоиться о собственной национальной безопасности, поэтому список недружественных государств в том числе означает, что мы предупреждаем наших граждан, что поездки в эти государства для них небезопасны, — подчеркнула Бутина.

По словам парламентария, «жизнь покажет», будет ли расширен этот список или нет, однако многие европейские страны вновь захотели дружить с Россией.

Будет ли расширен этот список, жизнь покажет. На самом деле, начались разговоры, чтобы отыграть все назад. Многие страны Европы приходят к осознанию того, что без России они оказываются в серьезной экономической яме, тому подтверждение — показатели инфляции и продовольственный дефицит, и хотят с нами дружить. Если с их стороны будет движение, мы уже будем думать, насколько мы готовы отыграть эту ситуацию назад, — добавила Бутина.

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, а также её компаний и граждан недружественные действия, 7 марта. Распоряжение было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным. В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония и Украина. Сегодня туда добавлены Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия. В реестр внесены Япония, Южная Корея, Сингапур и Микронезия, а также остров Тайвань.