Бутина объяснила слова об «экстраординарных мерах» США по делу Грайнер Бутина: «экстраординарные меры» США по делу Грайнер говорят о готовности к обмену

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала NEWS.ru заявление Белого дома об «экстраординарных мерах» по возвращению в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. По ее мнению, это может означать, что Вашингтон согласится на обмен заключенных в формате «два на два». Помимо обсуждавшегося ранее Виктора Бута вторым кандидатом для обмена может стать отбывающий пожизненное заключение в Германии россиянин Виктор Красиков или Константин Никулин, который находится в литовской тюрьме.

Я думаю, под экстраординарными мерами они подразумевают, что они должны и готовы принять российские условия, — заявила Бутина.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США готовы пойти на экстраординарные меры ради освобождения из российской тюрьмы баскетболистки Бриттни Грайнер. По ее словам, российским властям было сделано некое существенное предложение. Также американская сторона настроена продолжать межправительственное обсуждение проблемы заключенных.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.